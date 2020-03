Handball: Pokalfinale in Hamburg steigt jetzt Ende Juni

Hamburg (SID) - Wegen der Corona-Pandemie wird das Final-Four um den DHB-Pokal am 27. und 28. Juni nachgeholt. Das gab die Handball Bundesliga (HBL) am Montag bekannt. Den Titel spielen der Rekordtitelträger THW Kiel, der TBV Lemgo Lippe, die MT Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf wie geplant in Hamburg unter sich aus. Zunächst war das Finalwochenende für den 4. und 5. April geplant, dieser Termin war wegen der Pandemie aber nicht haltbar. Alle bisher erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit, teilte die Liga mit.

Wienczek ist mit dem THW Kiel Teil des Final-Four © SID

Rekordmeister und Titelverteidiger Kiel trifft im Halbfinale auf Lemgo, Melsungen und Hannover-Burgdorf spielen den zweiten Finalisten aus. Das hatte die Auslosung im Dezember ergeben.

Hannover ist in dieser Saison ein wahrer Pokalschreck. Die Mannschaft von Trainer Antonio Carlos Ortega hat in den zwei Runden zuvor die Rhein-Neckar Löwen sowie Meister SG Flensburg-Handewitt aus dem Wettbewerb befördert.