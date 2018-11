Handball: Prokop plant nicht mit Kraus und Glandorf

Köln (SID) - Ein Comeback von Rückraumspieler Michael Kraus in der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-WM im Januar 2019 wird es nicht geben. Die Frage, ob er plane, Kraus zurückzuholen, beantwortete Bundestrainer Christian Prokop im Gespräch mit dem Magazin Handballwoche kurz und bündig mit: "Nein." Auch Linkshänder Holger Glandorf wird nicht in Prokops Kader zurückkehren.

Prokop will den zweiten Sieg gegen Serbien © SID

Kraus, 2007 mit der deutschen Mannschaft um Bundestrainer Heiner Brand Weltmeister, hatte in den vergangenen Wochen mit beständig guten Leistungen in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht. Der Regisseur des TVB Stuttgart zeichnete sich vor allem durch eine hohe Trefferquote in nahezu jedem Spiel aus. Kraus hatte zuletzt mehrfach betont, für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft bereit zu stehen.

Rund 50 Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel gegen Südkorea am 10. Januar in Berlin hat Prokop im Rückraum einige Personalsorgen. Vor allem der Ausfall von Toptorjäger Julius Kühn (Kreuzbandriss) wiegt schwer. "Der Ausfall von Julius ist nicht Eins zu Eins zu ersetzen", sagte Prokop: "Es geht nur über eine total funktionierende Gemeinschaft." Dennoch sieht der Bundestrainer seine Mannschaft "auf allen Positionen inklusive Rückraum wettbewerbsfähig".

Viel Zeit für die Feinjustierung bleibt dem deutschen Team nicht mehr. Schon am 10. Dezember wird Prokop einen vorläufigen 28er-Kader nominieren, der nach den verbleibenden Testspielen gegen Polen (12. Dezember in Rostock), Tschechien (4. Januar in Hannover) und Argentinien (6. Januar in Kiel) bis zum Anpfiff des WM-Eröffnungsspiels am 10. Januar auf 16 Spieler reduziert werden muss.