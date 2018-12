Handball: Rekordmeister Kiel gewinnt Nordduell in Hannover

Hannover (SID) - Rekordmeister THW Kiel hält in der Handball-Bundesligaim Titelrennen weiter den Anschluss. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason setzte sich im Nordduell bei der TSV Hannover-Burgdorf am Ende deutlich mit 32:25 (13:13) durch und behauptete mit ihrem zwölften Sieg in Folge den zweiten Tabellenplatz hinter Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt.

Mit 32:25 gewinnt Kiel das Nordduell in Hannover © SID

Vor 9500 Zuschauern in der erstmals in dieser Saison ausverkauften TUI-Arena fiel die Entscheidung zugunsten der Gäste nach 50 weitgehend ausgeglichenen Spielminuten erst in der Schlussphase. Mit Nationaltorhüter Andreas Wolff als Rückhalt zogen die "Zebras" in dieser Phase entscheidend davon, die Gastgeber brachen konditionell ein. Beste THW-Schützen waren mit jeweils sechs Treffern Domagoj Duvnjak, Lukas Nilsson und Niclas Ekberg. Für Hannover traf Timo Kastening siebenmal.

In der vergangenen Saison hatte der THW alle drei Pflichtpartien gegen die Niedersachsen verloren. "Die Mannschaft hat sich den Sieg verdient", sagte Gislason am NDR-Mikrofon, der Isländer würde sich gern mit einem Titel im Sommer nächsten Jahres aus Kiel verabschieden: "Das wäre ein schönes Gefühl."