Handball: Rhein-Neckar Löwen erobern Tabellenspitze

Köln (SID) - Der zweimalige deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen hat im Fernduell mit Vizemeister SG Flensburg-Handewitt die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga erobert. Die Löwen gewannen am Sonntag beim HC Erlangen mit 26:20 (12:12). Währenddessen setzte sich Flensburg mit 32:22 (17:11) in der heimischen Arena gegen das noch punktlose Schlusslicht HSC Coburg durch.

Nach dem fünften Spieltag verdrängten die beiden Teams somit den punktgleichen THW Kiel (8:2) von der Spitze. Trotz des 35:29-Sieg bei der HSG Nordhorn-Lingen am Samstag ist der Titelverteidiger aufgrund der schlechteren Tordifferenz vorerst auf dem dritten Tabellenrang.

Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer hatte nach einem holprigen Start der Löwen mit elf Treffern als bester Werfer großen Anteil am Sieg gegen Erlangen. "Unsere Körpersprache, Aggressivität und Bereitschaft, den Gegner unter Druck zu setzen, haben gestimmt", sagte Gensheimer bei Sky: "Wir sind sehr froh, wieder eine andere Leistung und Einstellung auf die Platte gebracht zu haben, als gegen Leipzig im vergangenen Spiel."

Die Füchse Berlin unterlagen hingegen beim GWD Minden mit 26:31 (13:13), Minden schaffte somit vorerst den Sprung von den Abstiegsrängen. Der TVB Stuttgart fuhr den dritten Saisonsieg ein. Die Mannschaft um Ex-Weltmeister Joachim Bitter gewann beim SC Magdeburg mit 30:29 (18:12).

Bereits am Mittag setzte sich die MT Melsungen im Hessen-Derby bei der HSG Wetzlar mit 33:25 (16:7) durch.