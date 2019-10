Handball: Röd verlängert in Flensburg bis 2023

Flensburg (SID) - Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat den norwegischen Vize-Weltmeister Magnus Röd bis 2023 an sich gebunden. Die Norddeutschen verlängerten den ursprünglich bis 2022 datierten Vertrag mit dem Rückraumspieler vorzeitig um ein weiteres Jahr.

Magnus Röd gewann mit Flensburg gegen die Löwen © SID

Der 22 Jahre alte Röd war zur Saison 2017/18 nach Flensburg gewechselt und feierte dort den Gewinn von zwei Meistertiteln. Zuletzt hatte die SG bereits die Verträge mit Nationalspieler Johannes Golla und dem dänischen Weltmeister Simon Hald ebenfalls bis 2023 verlängert.

"Magnus ist zu einer Stütze in der Mannschaft gereift und hat in den beiden letzten Jahren eine unfassbare Entwicklung genommen", sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla über Röd: "Er übernimmt Verantwortung, unterstützt seine Mitspieler und geht wie ein Wikinger voran. Das ist beeindruckend für einen so jungen Spieler."