Handball: Saison für Ludwigshafens Waliullin beendet

Ludwigshafen (SID) - Rückraumspieler Asat Waliullin kann dem Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen im Kampf um den Klassenerhalt nicht mehr weiterhelfen. Der Russe verletzte sich in der vergangenen Woche am Kahnbein der linken Hand und fällt für die letzten beiden Saisonspiele gegen die Rhein Neckar Löwen und die GWD Minden aus. Wie der Verein mitteilte, wurde der 28-Jährige bereits am Montag erfolgreich operiert.

Asat Waliullin fällt für die letzten Saisonspiele aus © SID

Zudem droht dem Tabellenletzten für den Rest der Spielzeit der Ausfall von zwei weiteren Rückraumspielern. Jerome Müller hat mit einer Entzündung der Supraspinatus-Sehne in der Schulter zu kämpfen, Jan Remmlinger zog sich am Sonntag beim Heimsieg gegen den Bergischen HC eine Bauchmuskelzerrung zu.