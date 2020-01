Handball: Saisonende für Berlins Zachrisson

Köln (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss auch für den Rest der laufenden Saison auf Mattias Zachrisson verzichten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, unterzog sich der Linkshänder einer erneuten Operation an der Schulter und muss nun bis Saisonende pausieren. Der Schwede steht bereits seit Beginn der Spielzeit nicht zur Verfügung und hatte sich damals ein erstes Mal einem Eingriff an der lädierten Schulter unterzogen.