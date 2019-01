Handball: Spanien-Torhüter im Training durch Werbebande verletzt

Köln (SID) - Schrecksekunde für Deutschlands WM-Hauptrundengegner Spanien: Handball-Torhüter Rodrigo Corrales wurde am Freitag beim Training in der Kölner Lanxess Arena durch eine umgefallene Werbebande am linken Knie verletzt. Spanien ist am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) letzter Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft in Köln.

WM: Spaniens Keeper Rodrigo Corrales am Knie verletzt © SID

"Rodrigo hat eine starke Prellung erlitten, am meisten beunruhigt mich aber der Bluterguss im Kniebereich", wurde Mannschaftsarzt Juan Jose Munoz Benito in einer Mitteilung des spanischen Verbandes RFEBM zitiert. Es sei kein Knochen gebrochen, ob der Torhüter am Samstag gegen Weltmeister Frankreich spielen könne, sei allerdings offen.

Neben Corrales (27), der bei Paris St. Germain Vereinskamerad des deutschen Kapitäns Uwe Gensheimer ist, verletzte sich auch Mitspieler Aitor Arino. Der Linksaußen kam bei dem Malheur mit der am Spielfeldrand platzierten LED-Bande allerdings mit Hautabschürfungen davon.

Infolge des Vorfalls suchte am Freitagabend Weltverbandspräsident Hassan Moustafa das Teamhotel des amtierenden Europameisters in der Domstadt auf.