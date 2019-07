Handball-Spielplan: Meister Flensburg startet in Melsungen

Köln (SID) - Auf Meister SG Flensburg-Handewitt warten zum Auftakt der 54. Saison in der Handball-Bundesliga zwei knifflige Aufgaben. Die Norddeutschen treten am 25. August zunächst bei MT Melsungen an, am 2. Spieltag (29. August) kommt es zum Topduell mit Ex-Meister Rhein-Neckar Löwen in der heimischen Arena.

Die SG Flensburg-Handewitt gewann beim HC Erlangen © SID

Die Saison beginnt allerdings bereits am 22. August mit drei Spielen: unter anderem empfängt der SC Magdeburg den Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Vizemeister THW Kiel hat zum Auftakt Frisch Auf Göppingen zu Gast. Offiziell eröffnet wird die Saison am 21. August beim Supercup zwischen Flensburg und dem Pokalsieger Kiel in Düsseldorf.