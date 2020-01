Handball: THC siegt im EHF-Cup, Niederlage für Bietigheim

Köln (SID) - Die Handballerinnen des deutschen Pokalsiegers Thüringer HC haben im EHF-Cup im zweiten Gruppenspiel den zweiten Sieg eingefahren. Das Team von Herbert Müller besiegte am Sonntag in eigener Halle den türkischen Vertreter Kastamonu Belediyesi GSK mit 27:24 (16:12).

Tags zuvor hatte Meister SG BBM Bietigheim mit 32:33 (17:18) beim norwegischen Vizemeister Storhamar HE die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb kassiert. Bietigheim war erst durch Platz vier in der Vorrunde der Champions League in den EHF-Cup abgerutscht.

Die besten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.