Handball: THW zurück an der Tabellenspitze - Lichtlein mit Rekord

Köln (SID) - Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die Pleite gegen die Füchse Berlin offenbar gut weggesteckt und sich zurück an die Bundesliga-Tabellenspitze geschoben. Das Team von Trainer Filip Jicha gewann vor 6211 Zuschauern beim TBV Stuttgart mit 29:21 (13:7) und verdrängte den Nordrivalen und Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt (26:8) von Platz eins, zudem hat Kiel (26:6) noch ein Spiel in der Hinterhand.

Jicha und THW Kiel wieder Tabellenerster © SID

Der schwedische Rechtsaußen Niclas Ekberg war mit zehn Toren der beste Werfer der Gäste, die am Donnerstag durch das 28:29 bei den Füchsen Berlin einen Rückschlag erlitten hatten. Stuttgart kassierte nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder eine Pleite und liegt auf dem 15. Tabellenplatz.

"Wir setzten uns so unter Druck, dass wir aufhören mit dem, was uns ausmacht", klagte THW-Coach Filip Jicha nach der Partie, in der seine Mannschaft "50 Minuten sehr gut gespielt, zehn Minuten aber unterwegs irgendwo verloren" habe. Kapitän Domagoj Duvnjak bestätigte die Ansicht seines Trainers: "Wir haben die ersten 30 Minuten richtig gut gespielt, Abwehr und Torwart waren überragend. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder zu statisch gespielt."

Weiter zu den Verfolgern des 20-maligen deutschen Meisters aus dem Norden gehört der SC Magdeburg. Deutschlands erster Champions-League-Gewinner setzte sich beim Bergischen HC mit 24:23 durch und schob sich in der Tabelle an den mit 24:10 Zählern punktgleichen Rhein-Neckar Löwen vorbei auf Platz vier. Dritter ist die TSV Hannover-Burgdorf (24:8).

Von einem Rekord überlagert wurde der 29:26-Erfolg des HC Erlangen bei GWD Minden. HC-Keeper Carsten Lichtlein egalisierte mit seinem Einsatz den 20 Jahre alten Bundesligarekord seines Torhüterkollegen Jan Holpert. Beide haben mit 625 Begegnungen so häufig im Oberhaus gespielt wie kein anderer Akteur. Der frühere Handball-Welt- und Europameister kann am 19. Dezember mit einem Einsatz im Auswärtsspiel des HC in Hannover zum alleinigen Rekordhalter der Handball Bundesliga (HBL) werden.