Handball: Thüringer HC und Bietigheim stehen im Pokalfinale

Stuttgart (SID) - Der deutsche Meister SG BBM Bietigheim und Vizemeister Thüringer HC bestreiten das Finale um den Handball-Pokal der Frauen. Bietigheim setzte sich im Halbfinale des Final Four in Stuttgart gegen den SV Union Halle-Neustadt 32:26 (17:12) durch und greift damit im Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr) nach dem Double.

Herbert Müller feiert mit seinem Team den Pokalsieg © SID

Der Thüringer HC hatte zuvor gegen den Bundesliga-Dritten TuS Metzingen 35:25 (18:14) die Oberhand behalten. Die Thüringer wollen ihren dritten Pokalsieg, für Bietigheim wäre es der erste Erfolg.