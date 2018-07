Handball: Über 400.000 verkaufte Tickets für WM in Deutschland und Dänemark

Köln (SID) - Die Handball-Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar 2019) löst einen Ansturm auf die Tickets aus. Für die vier deutschen Spielorte Berlin, Köln, München und Hamburg wurden sechs Monate vor der WM bereits über 250.000 Karten verkauft. Inklusive der Verkäufe für die dänischen Standorte Herning und Kopenhagen wurden schon rund 400.000 Karten abgesetzt.

Großer Ansturm auf die Tickets für die WM 2019 © SID

"Die Heim-WM im kommenden Januar bleibt ein Zuschauermagnet und bewegt die Menschen in Deutschland. Wir spüren auf allen Ebenen eine große Vorfreude auf das Turnier", sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes: "Wir werden in den kommenden Monaten weiterhin mit vielen Aktionen auf unterschiedlichen Veranstaltungen, auch abseits des Handballs, versuchen, das Interesse an der WM zu steigern."

Das WM-Eröffnungsspiel bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am 10. Januar 2019 gegen Südkorea in Berlin. Besonders groß ist die Nachfrage naturgemäß nach den Heimspielen der WM-Gastgeber sowie Halbfinale und Endspiel. Es sind jedoch noch für alle Partien Tickets erhältlich.