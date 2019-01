Handball-WM: ARD zeigt zwei deutsche Hauptrundenspiele

Köln (SID) - Die ARD zeigt zwei Hauptrundenspiele der deutschen Handballer bei der Heim-WM, das ZDF überträgt eine Begegnung. Im Ersten wird neben dem Auftaktspiel am Samstag gegen Island auch das Hauptrunden-Finale am kommenden Mittwoch gegen Europameister Spanien zu sehen sein. Das ZDF zeigt am Montag die Begegnung gegen Kroatien. Alle deutschen Hauptrundenspiele beginnen in Köln um 20.30 Uhr.