Handball-WM: Ägypten erreicht Hauptrunde

Kopenhagen (SID) - Ägypten ist bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark in die Hauptrunde eingezogen. Der Zweite der Afrikameisterschaft besiegte Angola in der Gruppe D in Kopenhagen 33:28 (19:12) und folgte damit Schweden und Ungarn in die zweite Turnierphase. Ägypten nimmt 1:3 Punkte in die Hauptrunde mit.