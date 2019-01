Handball-WM: Co-Gastgeber Dänemark vor Halbfinaleinzug - Norwegen wahrt Chance

Köln (SID) - Co-Gastgeber Dänemark hat bei der Handball-WM den Halbfinaleinzug vor Augen. Der Olympiasieger setzte sich in Herning gegen Ägypten 26:20 (10:9) durch und kann sich im abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Verfolger Schweden gar eine Niederlage mit bis zu vier Toren leisten. Anders Zachariassen vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt und Superstar Mikkel Hansen mit je fünf Treffern waren die erfolgreichsten Werfer der Dänen.

Dänemark stellt Weichen auf Halbfinaleinzug © SID

Schweden unterlag am Montag derweil Norwegen mit 27:30 (14:17) und eröffnete dem Vize-Weltmeister damit wieder die Chance auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Beide Teams liegen mit 6:2 Punkten in der Hauptrunden-Gruppe II gleichauf hinter Dänemark (8:0). Bester Werfer der Norweger war der überragende Magnus Jondal (Flensburg-Handewitt) mit elf Toren.

In der deutschen Gruppe I hat Europameister Spanien (4:4 Punkte) trotz des 36:24 (19:13) gegen Brasilien nach dem deutschen 22:21-Erfolg gegen Kroatien am Montagabend keine Chance mehr auf das Halbfinale. Beste Werfer der Iberer gegen Brasilien (2:6) waren Ferran Sole und Aitor Arino mit jeweils sechs Toren.