Handball-WM: Frankreich-Krimi sorgt für Schub bei Ticket-Verkauf

Köln (SID) - Der 25:25-Krimi gegen Frankreich im vierten WM-Gruppenspiel der deutschen Mannschaft am vergangenen Dienstag hat den Handball-Fans offenbar Appetit auf mehr gemacht. Schon während der Partie in Berlin zog der Ticketverkauf für die am Dienstag beginnende Hauptrunde in Köln merklich an. Dies gaben die Organisatoren der Lanxess Arena am Donnerstag bekannt.

Handball-Krimi kurbelt Ticketverkauf an © SID

So gilt die erste Partie der Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop am Samstag bereits praktisch als ausverkauft. Für die zweite Begegnung am Montag stehen noch rund 1600 Karten zur Verfügung, für die abschließende Partie am Mittwoch noch 4000.

Als deutsche Gegner stehen Spanien und Kroatien bereits fest. Der dritte Kontrahent des deutschen Teams wird zwischen Mazedonien und Island ermittelt. Noch rund 1000 Eintrittskarten stehen für den Sonntag zur Verfügung, an dem Deutschland spielfrei ist.

Die deutsche Mannschaft hatte sich bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel am Donnerstagabend (18.00 Uhr/ARD) gegen Serbien für die Hauptrunde qualifiziert. Noch unklar ist, welchen Platz die Mannschaft um Kapitän Uwe Gensheimer in der Gruppe A belegt.