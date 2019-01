Handball-WM: Hansen führt Dänemark ins Finale

Hamburg (SID) - Co-Gastgeber Dänemark greift nach seinem ersten WM-Gold. Der Handball-Olympiasieger bezwang Titelverteidiger Frankreich im Halbfinale in Hamburg überraschend deutlich 38:30 (21:15) und kämpft nach den Finalniederlagen 1967, 2011 und 2013 am Sonntag (17.30 Uhr) im Endspiel in Herning gegen Deutschland oder Norwegen um den ersten WM-Titel.

Bärenstarker Hansen mit zwölf Treffern © SID

Bester Werfer des zweimaligen Europameisters beim neunten Sieg im neunten Spiel war der furios aufspielende Superstar Mikkel Hansen mit zwölf Toren. Frankreich verpasste durch die Niederlage den siebten WM-Titel und spielt am Sonntag (14.30 Uhr) um Bronze.