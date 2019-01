Handball-WM: Hansen führt Dänemark zum Sieg

Herning (SID) - Dänemarks Handballer haben sich bei der Heim-WM eine perfekte Ausgangslage für den Kampf um den Einzug ins Halbfinale erarbeitet. Angeführt von Topstar Mikkel Hansen besiegte der Olympiasieger zum Abschluss der Vorrunde Vize-Weltmeister Norwegen in Herning 30:26 (17:14) und geht mit 4:0 Punkten in die am Samstag beginnende Hauptrunde. Matchwinner Hansen erzielte 14 Tore.

Mikkel Hansen führt Dänemark zum Erfolg gegen Norwegen © SID

In der zweiten Turnierphase treffen die Dänen auf Vize-Europameister Schweden, Ungarn und Ägypten. Das WM-Finale wird am 27. Januar in Herning ausgetragen.