Handball-WM: Knapp acht Millionen TV-Zuschauer sehen Sieg gegen Island

Köln (SID) - Die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-WM sorgen weiter für starke Einschaltquoten. Den erfolgreichen Auftakt in die Hauptrunde gegen Island (24:19) in Köln sahen am Samstagabend in der ARD im Schnitt 7,87 Millionen Zuschauer. Dies entspricht einem Marktanteil von 24,5 Prozent.

Gute Einschaltquoten bei den WM-Spielen der Deutschen © SID

Die bisherige Rekordquote wurde beim Krimi gegen Titelverteidiger Frankreich (25:25) mit 8,53 Millionen im Schnitt erzielt. Auch die anderen Spiele der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in der Vorrunde gegen Korea (6,11 Millionen), Brasilien (7,92), Russland (6,67) und Serbien (6,76) waren auf großes Zuschauerinteresse gestoßen.