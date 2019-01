Handball-WM: Kroatien ohne Cindric gegen DHB-Team

Köln (SID) - Kroatiens Handballer müssen für den Rest der WM auf ihren Spielmacher Luka Cindric verzichten. Der 25 Jahre alte Top-Spieler vom polnischen Meister Kielce verletzte sich in der Hauptrunden-Partie gegen Brasilien (26:29) und wurde am Montag durch Kreisläufer Kristian Beciri ersetzt. Cindric, der einer der kroatischen Hoffnungsträger für die WM-Endrunde war, wird damit auch die Partie gegen Deutschland am Montagabend (20.30 Uhr/ZDF) verpassen.