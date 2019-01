Handball-WM: Mitfavorit Kroatien in der Hauptrunde - Sigurdsson und Japan verpassen Sensation

München (SID) - Mitfavorit Kroatien hat bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark die Hauptrunde erreicht. Der zweimalige Olympiasieger setzte sich in München im Balkan-Derby gegen Mazedonien souverän mit 31:22 (16:11) durch und machte durch den dritten Sieg im dritten Spiel das vorzeitige Weiterkommen perfekt. Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson schrammte mit Japan beim 22:26 (11:10) gegen Europameister Spanien nur knapp an der Sensation vorbei.

Domagoj Duvnjak steuerte sechs Tore zum Sieg bei © SID

Damit bleiben die Spanier ebenfalls makellos und sind so gut wie sicher in der Hauptrunde. In dieser könnten Kroatien und Spanien in Köln auf Deutschland treffen. Für den EM-Elften Mazedonien war es nach Siegen gegen die Außenseiter Japan (38:29) und Bahrain (28:23) die erste Niederlage in der Gruppe B.

Kroatien verteidigte vor 9800 teils frenetisch feiernden Zuschauern in der Olympiahalle konsequenter. In einer fair geführten Begegnung verzückte vor allem Torhüter Marin Sego die Fans mit vielen Paraden. Domagoj Duvnjak vom THW Kiel war mit sechs Toren der beste Werfer der Kroaten. "Das war Wahnsinn, gefühlt ein Heimspiel", sagte Duvnjak.

Sigurdsson, der die deutschen Handballer 2016 im Finale gegen Spanien sensationell zum EM-Titel geführt hatte, brachte die Iberer mit Außenseiter Japan erneut ins Schwitzen. Sein Team erwischte einen Traumstart (3:0) und ging mit einer viel umjubelten Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel spielte Titelanwärter Spanien aber seine Klasse aus und gab den Sieg nicht mehr aus der Hand.

Zuvor hatte Island gegen Bahrain den ersten Sieg bei dieser Weltmeisterschaft gefeiert. Das Team von Trainer Gudmundur Gudmundsson gewann mit 36:18 (16:10). Arnor Thor Gunnarsson vom Bergischen HC war mit acht Treffern bester Werfer.