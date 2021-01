Handball: WM-Nachrücker Schweiz verpasst Viertelfinale

Köln (SID) - Nachrücker Schweiz hat bei der Handball-WM in Ägypten seine geringe Chance auf das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft um Spielmacher Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen unterlag in ihrem zweiten Hauptrundenspiel Portugal mit 29:33 (15:17) und hat mit zwei Punkten keine Chance mehr auf den Einzug in die Runde der letzten Acht. Mit elf Treffern war Schmid wie schon beim Sieg gegen den früheren Olympia-Zweiten Island bester Werfer des Spiels.

Andy Schmid und die Schweiz scheiden vorzeitig aus © SID

Portugal zog durch den Erfolg zunächst vorbei an Frankreich an die Tabellenspitze der Gruppe III. Nur die zwei besten Teams jeder Hauptrundenstaffel qualifizieren sich für das Viertelfinale.