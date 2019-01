Handball-WM: Sigurdsson und Japan verlieren gegen Bahrain in letzter Minute

München (SID) - Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat mit Japan die fünfte Niederlage bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark kassiert. Der Olympia-Gastgeber von 2020 musste sich in München gegen Bahrain unglücklich mit 22:23 (9:10) geschlagen geben. Zwei Tore in der letzten Minute entschieden die Begegnung zugunsten von Bahrain. Japan wurde in der Gruppe B ohne Punktgewinn Letzter, Bahrain landete nach dem ersten Sieg auf Rang fünf.