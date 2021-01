Handball-WM: Spanien und Ungarn im Viertelfinale

Neue Hauptstadt Ägyptens (SID) - Europameister Spanien und Ungarn sind bei der Handball-WM in Ägypten als erste Teams in das Viertelfinale eingezogen. Turnierfavorit Spanien setzte sich am Samstag mit 38:23 (24:12) gegen den krassen Außenseiter Uruguay durch und hat nun 7:1 Punkte auf dem Konto. Ungarn schlug Polen mühelos mit 30:26 (16:10) und behauptete mit 8:0 Punkten die Führung der Gruppe I vor den Iberern.

Spanien gewinnt gegen Uruguay © SID

Deutschland (2:4 Punkte) hat aufgrund der Ergebnisse noch vor seinem zweiten Hauptrundenspiel gegen Brasilien am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) keine Möglichkeit mehr, den anvisierten Sprung unter die acht besten Teams des Turniers zu schaffen. Nur die beiden Erstplatzierten der vier Hauptrundengruppen qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

Kroatien um den früheren Welthandballer Domagoj Duvnjak muss nach dem 19:23 (12:12) gegen Argentinien am letzten Hauptrunden-Spieltag am Montag um sein Viertelfinal-Ticket kämpfen. Mit einem Sieg hätte der Mitfavorit das Weiterkommen bereits sicher gehabt.