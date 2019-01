Handball-WM: Ungarn und Schweden erreichen Hauptrunde

Kopenhagen (SID) - Ungarn und Schweden sind bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark in die Hauptrunde eingezogen. Dem WM-Siebten Ungarn genügte dafür ein 30:30 (14:14) in Kopenhagen gegen Ägypten. Durch Ungarns Punktgewinn ist auch Vize-Europameister Schweden nicht mehr von einem der ersten drei Plätze der Gruppe D zu verdrängen.

Handball-WM: Jamali und Ungarn erreichen die Hauptrunde © SID

Vor Ungarn und Schweden hatten bereits Deutschland, Titelverteidiger Frankreich, Olympiasieger Dänemark, Vize-Weltmeister Norwegen und Kroatien das Ticket für die Hauptrunde gelöst. Die Kroaten, die in der zweiten Turnierphase auch auf die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) treffen, wahrten in der Gruppe B in München ihre weiße Weste durch ein 32:20 (19:9) gegen Außenseiter Bahrain.