Handball-WM: Wiede im All-Star-Team - Hansen ist MVP

Herning (SID) - Kleiner Trost für Fabian Wiede: Der Rückraumspieler von den Füchsen Berlin ist bei der Handball-WM als einziger deutscher Spieler ins All-Star-Team berufen worden. Dies teilte der Weltverband IHF am Sonntag im dänischen Herning mit. Linkshänder Wiede ist der erste deutsche Nationalspieler seit dem Titelgewinn 2007, der den Sprung ins All-Star-Team geschafft hat.

Fabian Wiede ist als einziger Deutscher im All-Star-Team © SID

Zum wertvollsten Spieler der WM wurde Dänemarks Superstar Mikkel Hansen gewählt. Der Rückraumspieler avancierte mit 72 Treffern auch zum Torschützenkönig des Turniers. Insgesamt stehen drei Spieler von Vize-Weltmeister Norwegen und zwei Dänen im All-Star-Team. In Ferran Sole (Rechtsaußen) schaffte es auch ein Spanier in den erlauchten Kreis. Vier der sieben Spieler verdienen ihr Geld in der Bundesliga.

Das All-Star-Team der WM:

Tor: Niklas Landin (Dänemark)

Linksaußen: Magnus Jöndal (Norwegen)

Rückraum links: Sander Sagosen (Norwegen)

Rückraum Mitte: Rasmus Lauge (Dänemark)

Rückraum rechts: Fabian Wiede (Deutschland)

Rechtsaußen: Ferran Sole (Spanien)

Kreis: Bjarte Myrhol (Norwegen)

Bester Spieler des Turniers (MVP): Mikkel Hansen (Dänemark)