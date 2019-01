Handball-WM bleibt Quotenrenner

Köln (SID) - Die deutschen Spiele bei der Handball-WM bleiben ein Quotenrenner. Den Hauptrunden-Abschluss gegen Europameister Spanien (31:30) verfolgten in der ARD im Schnitt 9,09 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 27,2 Prozent. Den höchsten Wert bei der Heim-WM hatte bisher das ZDF beim Hauptrundenspiel gegen Kroatien mit 10,02 Millionen Zuschauern erreicht.

Über 9 Mio. Zuschauer schalteten gegen Spanien ein © SID

Dieser dürfte beim Halbfinale am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Hamburg gegen Norwegen übertroffen werden. Ein Finale mit Beteiligung der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Sonntag im dänischen Herning würde das ZDF übertragen. Gleiches gilt für das Spiel um Platz drei.