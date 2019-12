Handball-WM der Frauen: Fehlstart von Frankreich - Dänemark nur remis

Köln (SID) - Die Frauen von Welt- und Europameister Frankreich haben bei der WM in Japan einen Fehlstart hingelegt. Nach der 27:29-Auftaktniederlage am Samstag gegen Asienmeister Südkorea kamen die Französinnen am Sonntag nur zu einem 19:19 (10:7) gegen Panamerikameister Brasilien. Für den nach zwei Spielen viertplatzierten Mitfavoriten gerät in der schweren Vorrundengruppe B der Einzug in die Hauptrunde damit in Gefahr.

Frankreichs Handballerinnen mit Fehlstart in WM © SID

Frankreich ist am 4. Dezember vierter Gruppengegner der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener, dessen Team nach Siegen gegen die Brasilianerinnen (30:24) sowie am Sonntag gegen Außenseiter Australien (34:8) vorerst die Tabellenführung übernommen hat. Handball-Großmacht Dänemark musste sich nach dem Auftakterfolg gegen Australien (37:12) mit einem 26:26 (10:13) gegen Südkorea begnügen.

Die besten drei Teams der vier Sechsergruppen ziehen in die Hauptrunde ein.