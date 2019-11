Handball-WM der Frauen: Fehlstart von Titelverteidiger Frankreich

Köln (SID) - Die Frauen von Welt- und Europameister Frankreich haben bei der WM in Japan einen Fehlstart hingelegt. "Les Bleues" mussten sich drei Stunden nach dem deutschen 30:24-Auftaktsieg gegen Brasilien in der schweren Vorrundengruppe B Asienmeister Südkorea mit 27:29 (13:12) geschlagen geben. Mit acht Treffern war Ryu Eun-Hee beste Werferin der Partie, in der sich Südkorea nach einem 22:22-Zwischenstand bis auf vier Tore absetzen konnte.

Der Thüringer HC verlor gegen FTC Budapest mit 32:35 © SID

Die Französinnen sind am 4. Dezember vierter Gruppengegner der Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener, die Asiatinnen folgen zum Abschluss am 6. Dezember. In der dritten Gruppen-Partie feierte Handball-Großmacht Dänemark mit einem 37:12 (17:4) gegen den kommenden deutschen Kontrahenten Australien den erwarteten Kantersieg und übernahm die Tabellenführung.

In den anderen Gruppen setzten sich die Favoritinnen durch. Keine Chance ließ Norwegen den Kubanerinnen beim 47:16 (25:9), auch dank jeweils acht Toren von Heidi Löke und Camilla Herrem. Es war der höchste Erfolg am ersten Spieltag.

Spanien gewann gegen Rumänien 31:16 (16:9), Alicia Fernandez und Alexandrina Cabral zeichneten sich jeweils als sechsfache Torschützinnen aus. Vor allem in der Höhe unerwartet hoch mit 26:32 (14:15) musste sich dagegen Groeners Ex-Mannschaft Niederlande den Sloweninnen beugen. Achtmal traf Tjasa Stanko beim Sieger.