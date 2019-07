Handball: Weinhold verlängert bis 2022 in Kiel

Kiel (SID) - Handball-Nationalspieler Steffen Weinhold hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister THW Kiel bis 2022 verlängert. Das teilte der Klub am Freitag in einem Video via Twitter mit. Der Ex-Europameister und Olympiadritte von Rio 2016 spielt seit fünf Jahren im rechten Rückraum der Kieler, 2014 war der 33-Jährige von der SG Flensburg-Handewitt zum Nordrivalen gewechselt.