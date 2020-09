Handball: Weitere Coronatests beim TVB Stuttgart negativ

Stuttgart (SID) - Nach dem positiven Coronatest von Trainer Jürgen Schweikardt sind die weiteren Tests beim Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart negativ ausgefallen. Dies bestätigte der Klub am Donnerstag, tags zuvor waren alle Mitarbeiter und Spieler des Vereins getestet worden. Stuttgart kann somit zum Halbfinale des BGV Handball Cup am Freitag in Ludwigsburg antreten.