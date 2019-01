Handball: Wetzlar mehrere Wochen ohne Hermann

Wetzlar (SID) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar muss mehrere Wochen auf Rückraumspieler Alexander Hermann verzichten. Der österreichische Nationalspieler brach sich in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft den fünften Mittelfußknochen und fällt damit rund acht Wochen aus. Das teilten die Wetzlarer in Abstimmung mit dem Österreichischen Handballbund (ÖHB) am Montag mit.

Fällt wochenlang aus: Wetzlars Alexander Hermann © SID

Damit verpasst der 27 Jahre alte Rechtshänder sowohl das WM-Turnier in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar) als auch den Bundesliga-Start mit Wetzlar im Februar. Ob der Bruch operativ versorgt werden muss, wird noch von der medizinischen Abteilung der HSG abgeklärt.