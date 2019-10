Handball: Wiencek fällt auch für zweites Kroatien-Länderspiel aus

Hannover (SID) - Die deutschen Handballer müssen auch im zweiten Länderspiel gegen Kroatien ohne Patrick Wiencek auskommen. Der Kreisläufer des THW Kiel fällt wegen seiner Knieverletzung für die Partie am Samstag (14.30 Uhr/ARD) in Hannover aus. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) auf einer Pressekonferenz mit.

Wiencek steht Deutschland weiterhin nicht zur Verfügung © SID

"Wir wollen da kein unnötiges Risiko eingehen. Er ist noch nicht zu 100 Prozent fit, was sein Knie angeht", sagte Bundestrainer Christian Prokop am Freitag: "Es ist aber eine ganz tolle Geste, dass er hierhergekommen ist und das Team unterstützt."

Wiencek hatte bereits das erste Spiel gegen den zweimaligen Olympiasieger am Mittwoch in Zagreb (25:26) verpasst, ist am Donnerstag aber zur Mannschaft gestoßen.