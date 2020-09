Handball trotzt Corona: Austragung der Frauen-EM bestätigt

Hamburg (SID) - Die Handball-Europameisterschaft der Frauen in Dänemark und Norwegen (3. bis 20. Dezember) findet trotz der Corona-Pandemie statt. Dies teilte die Europäische Handball-Föderation EHF am Donnerstag mit. Es werde aber reduzierte Zuschauerkapazitäten geben, hieß es in der Verbandsmitteilung. Zudem werden sämtliche Spiele auf norwegischem Boden in Trondheim ausgetragen, Stavanger und Oslo fallen als Spielorte weg.

Frauen-EM soll stattfinden © SID

Die deutsche Mannschaft trifft bei der EM in der Vorrundengruppe D in Trondheim zunächst auf Rumänien (3. Dezember), Co-Gastgeber Norwegen (5. Dezember) und Polen (7. Dezember). Dänische Spielorte sind wie auch ursprünglich vorgesehen Frederikshavn und Herning.