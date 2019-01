Handballer bei Remis mit zweimaliger Verlängerung und 7-m-Werfen

Hamburg (SID) - Die deutschen Handballer benötigen im WM-Halbfinale am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Hamburg gegen Norwegen im Falle eines Unentschiedens nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten eventuell gehörig Extra-Luft. Die Regularien des Weltverbandes IHF sehen in einem solchen Fall eine Verlängerung von zweimal fünf Minuten vor. Doch damit nicht genug: Sollte es auch danach noch keinen Sieger geben, würde die Partie um weitere zweimal fünf Minuten verlängert.

Die Mannschaft von Trainer Prokop trifft auf Norwegen © SID

Ist das Spiel auch dann noch nicht entschieden, kommt es zum 7-m-Werfen. Dabei werden pro Team fünf Schützen bestimmt. Diese Prozedur wiederholt sich bis zu einer Entscheidung. Dabei haben die Trainer die freie Wahl, sie können auch immer wieder dieselben fünf Werfer benennen.