Handballer beim Olympia-Qualiturnier zunächst gegen Schweden

Köln (SID) - Die deutschen Handballer treffen beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) am 17. April in Berlin zunächst auf Schweden. Es folgen die Begegnungen gegen den EM-Vierten Slowenien (18. April) und Außenseiter Algerien (19. April). Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag bekannt. Die Anwurfzeiten stehen noch nicht fest.

Die deutschen Handballer spielen um die Olympia-Quali © SID

Die ersten beiden Mannschaften lösen das Tokio-Ticket. Vor dem Turnier steht für den EM-Fünften am 13. März in Magdeburg noch ein Länderspiel gegen die Niederlande an. - Der Spielplan des Olympia-Qualifikationsturniers:

17. April:

Slowenien – Algerien

Deutschland – Schweden

18. April:

Deutschland – Slowenien

Schweden – Algerien

19. April:

Algerien – Deutschland

Schweden – Slowenien