Handballer beziehen WM-Quartier: "Jetzt steigt die Spannung"

Berlin (SID) - Mit großer Vorfreude auf die Heim-WM haben die deutschen Handballer am Dienstag ihr Teamhotel am Potsdamer Platz in Berlin bezogen. "Jetzt steigt die Spannung. Wenn man im Hotel eincheckt und dann zum ersten Training fährt, dann geht es richtig los", sagte Spielmacher Martin Strobel bei seiner Ankunft zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen ein vereintes Team Korea (18.15 Uhr/ZDF).

Freut sich auf die WM: Spielmacher Martin Strobel © SID

Kapitän Uwe Gensheimer, der schon seit Sonntag im Grand Hyatt untergekommen ist, begrüßte die anreisenden Teamkollegen. "Jetzt beziehen alle Jungs ihr Lager, es kann endlich losgehen. Die Vorfreude ist nochmal größer geworden", sagte der Weltklasse-Linksaußen dem SID.

Am Nachmittag stand ein öffentliches Training im Sportforum Hohenschönhausen auf dem Programm. Erwartet wurden 2000 Fans, anschließend sollten Gensheimer und Co. die Anhänger mit Autogrammen und Selfies beglücken.

"Zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Korea können wir unseren Fans ganz besondere Einblicke geben und WM-Atmosphäre erleben", sagte Bundestrainer Christian Prokop. DHB-Sportvorstand Axel Kromer hofft, dass das öffentliche Training dazu beiträgt, "dass wir bei den Spielen als Einheit auftreten können, die Zuschauer und die Mannschaft".