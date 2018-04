Handballer ohne Heinevetter gegen Serbien

Dortmund (SID) - Die deutschen Handballer müssen im Länderspiel gegen Serbien am Samstagnachmittag (14.30 Uhr/ARD) in Dortmund auf Torhüter Silvio Heinevetter verzichten. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte, fehle der Berliner aus privaten Gründen. Für Heinevetter rückt der Magdeburger Dario Quenstedt als zweiter Schlussmann neben Andreas Wolff in den Kader.