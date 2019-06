Handballer ohne Semper gegen den Kosovo

Nürnberg (SID) - Ohne Rückraumspieler Franz Semper vom Bundesligisten SC DHfK Leipzig treten die deutschen Handballer zum letzten EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Nürnberg gegen den Kosovo an (18.00/ARD Livestream). Der 21-jährige Linkshänder reiste wegen einer Muskelverletzung ab. Bundestrainer Christian Prokop verzichtet auf eine Nachnominierung.