Handballer starten mit Sieg in die EM-Hauptrunde

Wien (SID) - Die deutschen Handballer sind mit einem Sieg gegen Weißrussland in die Hauptrunde der Europameisterschaft gestartet und haben damit nach wie vor die Chance auf einen Platz im Halbfinale. Vor 5500 Zuschauern in der Wiener Stadthalle gewann das Team von Bundestrainer Christian Prokop mit 31:23 (18:11) und ist mit zwei Punkten Tabellendritter in der Gruppe 1.

Christian Prokop will auch gegen den Kosovo gewinnen © SID

Beste deutsche Werfer waren Timo Kastening (Hannover/6 Tore), Julius Kühn (Melsungen/4) und Philipp Weber (Leipzig/4). Am Samstag trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) erneut in Wien auf Ex-Weltmeister Kroatien (20.30 Uhr/ZDF).