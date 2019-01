Handballer zählen zum Favoritenkreis

Gibraltar (SID) - Die deutschen Handballer zählen nach ihrer starken Vorrunde bei der Heim-WM für den Sportwettenanbieter bwin zum Kreis der Titelfavoriten. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am 27. Januar Weltmeister werden, zahlt bwin für zehn Euro Einsatz 47,50 Euro zurück. Vor Turnierstart lag die Quote für einen deutschen Triumph noch bei 55:10.

DHB-Team spielt am Samstag gegen Island © SID

Siegkandidat Nummer eins ist weiterhin Co-Gastgeber Dänemark (25:10). Titelverteidiger Frankreich liegt mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gleichauf. Zum Start in die Hauptrunde am Samstag (20.30 Uhr/ARD) in Köln gegen Island sind die deutschen Handballer klar favorisiert. Bei einem Sieg gibt es lediglich zwölf Euro für zehn Euro Einsatz zurück.