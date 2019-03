Handballerinnen gewinnen zweiten Test gegen die Niederlande

Oldenburg (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben das zweite Testspiel gegen die Niederlande binnen 24 Stunden dank einer phasenweise starken Vorstellung gewonnen. Einen Tag nach der 26:29-Niederlage in Groningen gelang dem Team von Bundestrainer Henk Groener in Oldenburg beim 29:28 (19:12) über den WM- und EM-Dritten die Revanche.

Xenia Smits mit gefährlichen Würfen aufs Tor der Gegner © SID

Anders als beim Duell am Vortag begann die deutsche Mannschaft sehr entschlossen und nutzte die Unkonzentriertheiten des Gegners konsequent aus. Besonders Xenia Smits war immer wieder als Torschützin erfolgreich, Dinah Eckerle entschärfte in der Anfangsphase eine Reihe von Würfen. Mitte der ersten Halbzeit hatten sich die Groener-Schützlinge ein Polster erspielt (11:5).

Die am Freitag so starke Niederländerin Tess Wester, ehemalige Torfrau des VfL Oldenburg, war an alter Wirkungsstätte oftmals machtlos. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) überzeugte vor eigenem Publikum und baute den Vorsprung bis zur Pause aus.

Im zweiten Teil des Länderspiel-Doppelpacks, der zur Vorbereitung auf die WM-Play-offs gegen Kroatien diente, verlor das stark verjüngte deutsche Team nach dem Seitenwechsel aber die Linie. Die DHB-Frauen konnten Starspielerin Estavana Polman kaum noch zu stoppen, leisteten sich zu viele Fehler und ließen die Niederländerinnen bis auf ein Tor herankommen (26:25/53. Minute).

Zwei Minuten vor Schluss glichen die Gäste sogar aus (28:28/59.), Emily Bölk vom Thüringer HC sorgte wenig später für die erneute Führung. Nach einem unnötigen Ballverlust rettete Lea Rühter mit einer Parade Sekunden vor dem Ende den Sieg.

In den beiden Spielen gegen Kroatien geht es für das DHB-Team am 2. und 5. Juni um die Qualifikation für die WM im japanischen Kumamoto (30. November bis 15. Dezember) und die damit verbundene Chance auf die Teilnahme am olympischen Turnier 2020 in Tokio.