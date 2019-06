Handballerinnen holen Remis im ersten WM-Play-off

Koprivnica (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben im WM-Play-off gegen Kroatien das Hinspiel in Koprivnica mit einem 24:24 (10:11) beendet und damit eine gute Basis für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (5. Juni/18.30/Sport1) in Hamm/Westfalen gelegt.

Bald wieder für Deutschland: Kim Naidzinavicius © SID

Beste deutsche Werferin war Kapitänin Kim Naidzinavicius vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim mit sechs Treffern. Dreimal traf Alicia Stolle vom Pokalsieger Thüringer HC.