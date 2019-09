Handballerinnen mit letztem WM-Test in Stuttgart gegen Montenegro

Hamburg (SID) - Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Testspiel vor der Handball-Weltmeisterschaft in Japan am 21. November (18.45 Uhr) in Stuttgart gegen Montenegro. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mit.

Deutschen Frauen testen in Stuttgart gegen Montenegro © SID

Einen Tag später bricht die DHB-Auswahl ins fernöstliche Kaiserreich auf. In der WM-Vorrunde trifft das Team von Bundestrainer Henk Groener auf Brasilien, Australien, Dänemark, Frankreich und Südkorea.