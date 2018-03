Handballerinnen zum Abschluss der EM-Quali in Gummersbach gegen die Türkei

Gummersbach (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen bestreitet ihr letztes Spiel in der Qualifikation für die EM 2018 in Gummersbach. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) bekannt. Das Spiel gegen die Türkei findet am 2. Juni in der Heimstätte des Männer-Bundesligisten VfL Gummersbach statt, Spielbeginn ist um 16.00 Uhr.

Handballerinnen spielen in Gummersbach gegen Türkei © SID

"Das Ziel ist, die Qualifikation mit einem Sieg gegen die Türkei abzuschließen und die EM-Teilnahme perfekt zu machen", sagte Bundestrainer Henk Groener. Deutschland führt die Tabelle der Qualifikationsgruppe 6 nach Abschluss der Hinrunde vor Spanien, Litauen und den Türkinnen mit 5:1 Punkten an.

Bereits am Samstag steht in San Sebastian gegen Spanien das nächste EM-Qualifikationsspiel (20.00 Uhr) auf dem Programm. Drei Tage vor dem Qualifikationsabschluss gegen die türkische Auswahl gastiert Deutschland am 31. Mai in Litauen.

Für die Endrunde in Frankreich (29. November bis 16. Dezember) qualifizieren sich jeweils die besten zwei Mannschaften der sieben Gruppen sowie der beste Gruppendritte.