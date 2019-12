Handverletzung bei Dortmunds Hummels

Köln (SID) - Verteidiger Mats Hummels von Vizemeister Borussia Dortmund hat sich bei der 1:2 (1:0)-Niederlage bei der TSG Hoffenheim am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine Handverletzung zugezogen. Hummels hatte sich in der 18. Minute verletzt, spielte aber noch bis zur Pause weiter. Danach war er noch während des Spiels in Sinsheim ins Krankenhaus gefahren worden.

Mats Hummels verletzte sich gegen Hoffenheim an der hand © SID

"Die Hand ist gut verpackt, vermutlich hatte ich noch Glück im Unglück. Viel schmerzhafter ist die Niederlage in einem Spiel, das wir einfach niemals verlieren dürfen", schrieb Hummels bei Instagram zu einem Foto, das ihn mit einem dicken Verband an der linken Hand zeigt. Der BVB wünschte via Twitter gute Besserung, eine genaue Diagnose veröffentlichte der Klub zunächst nicht.

Auch Thorgan Hazard wurde am Freitag nach einem Schlag auf die Wade und aufgrund von Schmerzen im Knie zur Pause ausgewechselt. Trainingsauftakt beim BVB ist am 3. Januar, vom 4. bis 12. Januar absolvieren die Dortmunder ein Trainingslager in Marbella.