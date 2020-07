Hanfmann holt sich Gesamtsieg bei DTB-Turnierserie

Frankfurt/Main (SID) - Yannick Hanfmann hat sich den Gesamtsieg bei der Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes (DTB) gesichert. Der 28-Jährige aus Karlsruhe setzte sich am Freitag im Finale in Großhesselohe gegen Oscar Otte (Köln) durch, der beim Stand von 5:7, 1:2 aufgrund einer Verletzung am rechten Fuß aufgeben musste. Der DTB hatte die Turnierserie am 9. Juni gestartet, um deutschen Profis in der Coronakrise Matchpraxis zu verschaffen.

DTB-Turnierserie: Hanfmann sichert sich den Gesamtsieg © SID

Platz drei ging am Freitag an Maximilian Marterer. Der Nürnberger profitierte davon, dass sich sein Gegner Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen) im zweiten Satz mit dem eigenen Schläger im Gesicht traf, eine Platzwunde erlitt und ebenfalls aufgeben musste. Zu diesem Zeitpunkt hatte es 6:4, 2:5 aus Sicht Marterers gestanden.

Die Entscheidung in der Damenserie fällt am Sonntag in Versmold. Im Rennen sind noch Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund (Metzingen), Tamara Korpatsch (Hamburg), Anna Zaja (Sigmaringen) und Nastasja Schunk (Ludwigshafen).