Hanfmann in Singapur im Achtelfinale ausgeschieden

Frankfurt/Main (SID) - Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Singapur im Achtelfinale gescheitert. Der 29-jährige Karlsruher, der zuletzt bei den Australian Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden war, verlor am Donnerstag gegen den an Position sechs gesetzten Moldauer Radu Albot 7:6 (7:2), 6:7 (7:9), 3:6. Hanfmann war in Singapur der einzige deutsche Starter.