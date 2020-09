Hanfmann meistert Auftakthürde in Kitzbühel

Köln (SID) - Tennisprofi Yannick Hanfmann (Karlsruhe) hat bei seinem ersten ATP-Turnier nach der Corona-Pause seine Auftakthürde eindrucksvoll gemeistert. Der 28 Jahre alte Qualifikant bezwang in der ersten Runde von Kitzbühel den in der Weltrangliste mehr als 60 Positionen besser notierten Kasachen Alexander Bublik souverän mit 7:5 und 6:2 und trifft im Achtelfinale des Sandplatzturniers auf den an Position drei gesetzten Serben Dusan Lajovic.

Hanfmann freut sich auf das Turnier in Höhr-Grenzhausen © SID

Hanfmann hatte Ende Juli den Gesamtsieg bei der Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes (DTB) eingefahren, im August spielte er drei Challenger-Turniere.